Een auto is in de nacht van dinsdag op woensdag uitgebrand in de Sint Gerlachstraat in Eindhoven. Niemand raakte daarbij gewond.

Rond 0.00 uur rukte de brandweer uit, maar het verrichte bluswerk mocht niet meer baten. De auto brandde volledig uit en kan als verloren worden beschouwd.

De politie heeft van omwonenden getuigeverklaringen opgenomen. Brandstichting wordt niet uitgesloten.