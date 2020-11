De Eindhovense VVD-wethouder Marcel Oosterveer is langer afwezig dan verwacht vanwege herstel na een oogoperatie. De verwachting dat hij deze maand zijn werk langzaam zou kunnen hervatten, is niet uitgekomen.

Burgemeester John Jorritsma heeft dat deze week gemeld aan het ambtenarenkorps en de gemeenteraad.

De wethouder zit sinds eind augustus thuis. Hij werkt hard aan zijn revalidatie, zegtde burgemeester. Wanneer en hoe hij terugkeert is echter nog niet duidelijk, maakte hij eveneens duidelijk.

Oosterveer vertelde in een openhartig interview in maart al over de oogproblemen die hem de afgelopen tijd steeds meer zijn gaan hinderen. Door een zeldzame oogziekte is zijn gezichtsvermogen afgenomen tot nog geen twintig procent aan beide ogen samen.

Het netvlies van zijn ogen liet los en is tijdens de operatie weer vastgemaakt. Herstellen kan alleen door rust te nemen.

Oosterveer is sinds juni 2018 wethouder van financiën in Eindhoven. Wethouder Stijn Steenbakkers heeft zijn taken afgelopen maanden overgenomen.