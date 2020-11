De gemeente Eindhoven heeft dinsdag twee bedrijfspanden gesloten. Het gaat om gebouwen aan de Herentalsweg en de Scherpakkerweg die in verband staan met de kweek en verkoop van hennep.

In het pand aan de Herentalsweg trof de politie in augustus 360 hennepplanten en 112 hennepstekken aan. Bovendien werd de stroom illegaal afgenomen. De ruimte is voor drie maanden gesloten.

In juni werden in het pand aan de Scherpakkerweg goederen aangetroffen die nodig zijn voor het kweken van hennep. Het pand wordt voor vier maanden gesloten, ondanks pogingen van de huurder om via de kortgedingrechter de sluiting tegen te houden.