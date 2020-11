Wethouders Stijn Steenbakkers van de gemeente Eindhoven meldt aan de gemeenteraad dat de vervanging van de stadspas door een app voorlopig nog niet haalbaar is.

Inwoners krijgen volgend jaar een nieuwe afvalpas en eventueel een nieuwe sportpas, maar een digitale app voor alle diensten van de gemeente is nog niet mogelijk.

Ruim twee jaar geleden werd duidelijk dat de huidige stadspas niet voldoet aan de privacyregels. Om te kunnen voldoen aan de meest recente beveiligingsmaatregelen is het nodig om alle passen die in omloop zijn te vervangen voor het eind van 2020.

In juni besloot de gemeenteraad om de stadspas af te schaffen. Toen werd gevraagd om te onderzoeken of het mogelijk zou zijn om één digitale stadspas in de vorm van een app te ontwikkelen.

Zo'n app is niet haalbaar, concludeert de gemeente. Alleen de nieuwste generatie mobiele telefoons beschikt over chips die kunnen worden uitgelezen. Oudere toestellen hebben een QR-code nodig en daarvoor is een kostbaar systeem met nieuwe paslezers nodig. Ook is er nog een groep inwoners die geen smartphone heeft, aldus de bezwaren in een opsomming.