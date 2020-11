De hotelplannen in het voormalige VB&T-pand aan het Wilhelminaplein in Eindhoven zijn definitief van de baan. Momenteel wordt bekeken of in het pand appartementen kunnen worden gerealiseerd met commerciële ruimten op de begane grond.

"Dit voorjaar leek het erop dat we konden beginnen met de definitieve verbouwing tot hotel, maar corona gooide roet in het eten. De lockdown zorgde voor zoveel onzekerheid bij de huurders dat deze verzochten het huurcontract te beëindigen. In goede samenspraak is dat gebeurd", vertelt Kenneth Verstralen van de vastgoedfamilie Verstralen, die sinds 2007 eigenaar is van het pand.

De plannen voorzagen in de verbouwing van het pand tot een hotel met twaalf kamers. Hoe groot de financiële strop voor beide partijen is, kan Verstralen niet zeggen. "Een fors bedrag. Maar dit hoort ook bij de risico's van ondernemen."

De afgelopen maanden heeft hij gekeken naar andere bestemmingen. "We bekijken of we zes appartementen kunnen realiseren op de verdiepingen met op de begane grond een restaurant en/of winkel(s)", aldus Verstralen.

Begin 2018 leek het hotelplan het fraaie pand eindelijk weer een bestemming te geven. Door verschillende oorzaken duurde het twee jaar voordat kon worden begonnen met de verbouwing. Tot het coronavirus daar een streep door zette.