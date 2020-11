Brainport vraagt ruim 1 miljard euro van het Nationaal Groeifonds voor de ontwikkeling van een nieuw zelfrijdend ov-systeem dat alle economische toplocaties in de regio Eindhoven moet verbinden.

Volgens het plan voor de Brainportlijn gaan autonoom rijdende voertuigen zich verplaatsen over speciale, vrije rijstroken. Tot 2030 kan het nieuwe ov-systeem stapsgewijs worden ingevoerd, zo denkt Brainport.

Het nieuwe, innovatieve openbaar vervoer is nodig omdat de bereikbaarheid in het stedelijk gebied flink onder druk staat. En omdat er tot 2040 70.000 banen en 60.000 woningen bij komen in de regio wordt het er niet beter op, aldus de initiatiefnemers.

Het initiatief komt van de provincie Noord-Brabant, de gemeente Eindhoven en Brainport Development. Het plan heeft de steun van het bedrijfsleven en kennisinstellingen in Brainport Eindhoven. Zij willen het systeem gaan gebruiken voor hun medewerkers. Het project is ingediend bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Het Nationaal Groeifonds is in september gepresenteerd door het kabinet. Uit het fonds kunnen projecten worden gefinancierd die een bijdrage leveren aan de versterking van het verdienvermogen van Nederland op de lange termijn. In totaal is 20 miljard euro beschikbaar.