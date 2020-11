Honderden mensen stonden vrijdag en zaterdag in de rij voor de bloembollenactie van Adopteer een Straat. De bollen zijn niet bedoeld voor privétuinen, maar voor geadopteerde stukken groen in de openbare ruimte: grond rondom boomstammen, plantenbakken, geveltuintjes of buurttuinen.

Voor het vijfde jaar kunnen deelnemers van Adopteer een Straat bloembollen ophalen bij initiatiefnemer Kees Lepoeter op de Mgr. Wiltloxweg in de wijk Prinsejagt. Aan de vijfde editie doen 270 enthousiaste vrijwilligers uit heel Eindhoven mee.

"Adopteer een Straat is een beetje groot geworden", zegt Lepoeter. "Dat komt door groeiende naamsbekendheid, maar ook door corona. De actie is in 2014 door Lepoeter in samenwerking met de gemeente Eindhoven opgezet. Hij was zelf al actief om zijn eigen omgeving schoon te houden en groener te maken. En hoe mooi zou het zijn als meerdere wijken hieraan mee zouden werken, dacht hij.

Adopteer een Straat is klein begonnen, maar inmiddels uitgegroeid tot een actie die in heel Eindhoven mensen op de been brengt. De bloembollen- en plantenactie zijn een onderdeel, zwerfvuil opruimen een ander deel.

Wie Eindhoven schoner wil maken, kan bij Lepoeter terecht voor grijpers en vuilniszakken om vuilnis te rapen. Lepoeter: "De vraag naar grijpers is echt groter geworden door corona. Mensen zijn meer thuis en zijn gaan wandelen en combineren dat met vuilrapen."