Kruispunt Oirschotsedijk-Spottersweg in Eindhoven is vanaf maandag 9 november tijdelijk afgesloten vanwege de werkzaamheden aan een nieuwe fietsbrug. Deze fietsbrug komt over het Beatrixkanaal bij het kruispunt Oirschotsedijk-Spottersweg.

Fietsers kunnen wel nog over het kruispunt. Voor hun veiligheid komen er verkeerslichten. Automobilisten kunnen via een omleiding over de Spottersweg weer op de Oirschotsedijk komen. Dit zal nog duren tot de bouw van de fietsbrug klaar is. De gemeente verwacht dat de bouw halverwege 2021 zal duren.

Andere omleidingen

Voor de bouw van de nieuwe fietsbrug waren de Spottersweg en het viaduct aan de Anthony Fokkerweg ook afgesloten. Deze zijn vanaf 9 november weer open. Meer informatie over de omleidingen en de nieuwe fietsbrug vind je hier.