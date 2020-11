Normaal gesproken kan het helemaal niet. Jong PSV miste vrijdagavond negentien spelers in het uitduel met FC Den Bosch. De beste krachten die nog fit waren, zaten bij het eerste elftal. Vijftien talenten zaten thuis, waarvan twaalf door een positieve coronatest.

Het leek voor trainer Peter Uneken vooraf een onmogelijke opdracht om te winnen in De Vliert, maar Jong PSV kon met het handjevol overgebleven beloften en A-junioren (tegenwoordig PSV onder 18) ‘gewoon’ een 1-2 zege bijschrijven. Op de plek waar vroeger Jan van Grinsven zoveel ballen uit het doel ranselde, waar Wim van der Horst in 1983 historie schreef tegen Ajax en waar Ruud van Nistelrooij en Anthony Lurling grote kerels werden.

FC Den Bosch miste ook meer dan twee handen vol spelers en heeft in de jeugdopleiding natuurlijk niet de beschikking over grote talenten zoals PSV die heeft. PSV pompt jaarlijks miljoenen in de ‘PSV Academy’ en beschikt over een enorme vloot met toekomstige betaald voetballers.