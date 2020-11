Cure stopt met het legen van halfgevulde groenbakken. Omdat de bakken in de winter veel minder vol zitten dan in de rest van het jaar, gaat de afvalinzamelaar het aantal ledigingen halveren.

Dit gebeurt in Eindhoven met ingang van volgende maand en duurt tot en met de maand februari. In plaats van één keer in de twee weken, wordt de gft-bak dan eens in de maand geleegd. In Geldrop-Mierlo, waar Cure ook actief is, gebeurt dit al langer. In Valkenswaard wordt de maatregel vooralsnog niet ingevoerd.

Eerder dit jaar heeft de Eindhovense gemeenteraad, in overleg met de afvalinzamelaar, hierover een besluit genomen. De maatregel levert een aanzienlijke kostenbesparing op, onder meer vanwege het brandstofverbruik. Ook wordt de uitstoot van CO2 in de stad daardoor minder.

Het is niet voor het eerst dat Cure de inzameling halveert. In de winter van 2016-2017 is dit bij wijze van proef ook al eens gebeurd. In de wintermaanden is namelijk het aanbod aan tuinafval beduidend minder. Volgens Cure wordt er normaliter in Eindhoven 1.000 à 1.500 ton groenafval ingezameld. In de maanden december, januari en februari is dit slechts zo'n 500 ton per maand.

Stankoverlast

Een halvering van de ophaalfrequentie in de winter levert volgens Cure geen problemen op: door de lagere temperaturen is er minder kans op stankoverlast. De afvalinzamelaar heeft vier jaar geleden geen klachten ontvangen over de maatregel, aldus een woordvoerster. Wel was er wat onduidelijkheid over de inzameldata. Cure adviseert daarom de afvalkalender of de Afval App te raadplegen.