Of er woningen gebouwd kunnen worden in de kanaalzone aan de Ring tegenover DAF in Eindhoven is nog onzeker, zegt de gemeente. Plannen van projectontwikkelaar Bakkers Hommen voor de bouw van 250 tot 300 huizen op het huidige bedrijventerrein krijgen daarom nu geen prioriteit.

Wethouder Yasin Torunoglu legt uit in antwoorden op een reeks kritische vragen van D66, dat de gemeente zich nu wil concentreren op grote projecten om snelheid en grote slagen te maken. Ook andere kleine initiatieven krijgen nu minder prioriteit, zegt hij.

De kanaalzone heeft volgens de wethouder weliswaar potentie als woningbouwlocatie, maar is nu nog in gebruik als bedrijventerrein. Door de aanwezigheid van gevaarlijke bedrijven, de Ring en DAF gelden er vooralsnog beperkingen voor de bouw van huizen.

"Dat maakt de haalbaarheid van woningbouw op deze locatie op voorhand complex en onzeker", aldus de wethouder.

Campinaterrein wel

Bakkers Hommen is de nieuwe eigenaar van 35.000 vierkante meter grond aan Hugo van der Goeslaan. Bakkers wil daar een appartementencomplex neerzetten van circa 50 meter hoogte met op de begane grond een commerciële functie.

De ontwikkeling van het naastgelegen Campinaterrein met circa zevenhonderd woningen is volgens de wethouder een uitzondering en kan wel snel gerealiseerd worden.

Personeelstekort

Torunoglu herhaalt in de antwoorden dat een verondersteld tekort aan personeel niet de reden is dat Bakkers Hommen nu niet vooruit geholpen kan worden. "We zetten ons personeel in voor ontwikkelingen die op de korte termijn kansrijk zijn en tot ontwikkeling kunnen komen. Indien nodig huren we daarvoor ook personeel in."

Om de bouwproductie weer op te schroeven tot gemiddeld 3.000 nieuwe woningen per jaar onderzoekt hij of hij met bouwers kan afspreken wanneer ze beginnen en opleveren. Zo wil hij voorrang geven aan bouwers die gegarandeerd aan de slag gaan.