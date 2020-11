Een bestelbus van het postbedrijf Ergon is donderdagavond volledig verwoest door een brand. De bus werd donderdagavond aan de Beemdstraat in Eindhoven vermoedelijk in de brand gestoken.

De politie was in de buurt bezig met een actie en zag de brand. Door snel handelen met meerdere kleine blussers kon voorkomen worden dat de brand oversloeg naar de langs geparkeerde bussen.

Onder het hek zag de politie een spoor van vuur, dat richting de bus ging. Toen de politie dichterbij kwam stond de bus al volledig in de brand. De politie doet verder onderzoek.

Ter plaatse werden meerdere getuige verklaringen opgenomen. Ook werd er nog een persoon gecontroleerd door de politie.