Ruim 376.000 euro kost de coronacrisis het Van Abbemuseum alleen dit jaar al. Ook na 2020 wordt de crisis nog flink gevoeld, met zo'n 150.000 euro minder aan inkomsten. Pas in 2024 zijn die problemen weggepoetst op de begroting. Dat staat in het beleidsplan dat volgende week wordt gepresenteerd aan de gemeenteraad.

De coronacrisis mag dan flink worden gevoeld, plannen zijn er meer dan genoeg. Zo wordt in het beleidsplan 'Van Abbemuseum - Voor mensen van nu én straks' onder meer voorgesteld de ingang te verplaatsen naar de achterkant van het museumcomplex, aan het Stratumseind. Daar moet je dan via een houten vlonder, langs het terras, over het water, uitkomen in het gebouw waar nu de museumshop is.

Die nieuwe, meer open entree, doet meer recht aan het open karakter van het museum en zorgt voor een verbetering van de routing. Omdat corona dit project vertraagt, wil het museum een tijdelijke oplossing snel laten aanbrengen: "Ook al omdat het veel veiliger is om nu één ingang en één uitgang te hebben", aldus zakelijk directeur Anastasia van Gennip.

Multizintuiglijke omgeving

In het plan wordt aangegeven dat het museum een volledig meerstemmige en multizintuigelijke omgeving wil zijn. Ook moet het museum landelijk meer bekendheid krijgen, zo valt verder uit de beleidsnotitie op te maken. Een senior-marketeer is aangetrokken om door middel van gerichte landelijke campagnes de bekendheid van het Van Abbemuseum te vergroten. Dat moet ook het aantal bezoekers opkrikken.

De laatste jaren stapten gemiddeld zo'n 100.000 bezoekers over de drempel van het museum. Door de coronacrisis verwacht men dit jaar slechts 44.000 belangstellenden te kunnen verwelkomen, wat ruim 260.000 euro aan inkomsten scheelt. Pas in 2024 - zo schat de organisatie in - zijn de corona-problemen verholpen en gaat men uit van 115.000 bezoekers.