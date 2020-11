Eindhoven zet zeker tot het eind van het jaar extra toezichthouders in om de coronaregels te handhaven. De opsporingsambtenaren van de gemeente controleren vooral of horeca, verenigingen en sportscholen zich aan de regels houden. Verder houden ze in de gaten of mensen zich thuis aan de maximale groepsgrootte houden en geen overlast veroorzaken.

Ook rondom voetbalwedstrijden van PSV en FC Eindhoven zullen mensen worden ingezet. En zodra de mondkapjesplicht is geregeld, gaan ze dat eveneens controleren.

Aan het begin van de uitbraak van COVID-19 en de lockdown in maart schakelde de gemeente extra controleurs in: in totaal tien voltijdfuncties.

Grote groepen jongeren

In een brief aan de gemeenteraad constateert burgemeester John Jorritsma dat het draagvlak voor de coronamaatregelen afneemt. Sommige horecaondernemers zijn hardleers, schrijft hij. Verder zijn er jongeren in Tongelre en Eindhoven die vaak in grote groepen samen komen.

De burgemeester herhaalt dat er eerder boetes worden uitgedeeld: de tijd van waarschuwen is voorbij. De strengere handhaving zal nog meer weerstand oproepen, verwacht hij. Met de politie zijn daarom afspraken gemaakt om bij dreigende situaties samen op te trekken. De politie richt zich vooral op personen die de noodverordening met opzet schenden.

De tien extra functies blijven in ieder geval tot het eind van het jaar beschikbaar. Voor de laatste vier maanden van 2020 komt dat neer op een kostenpost van 249.000 euro. Jorritsma heeft al aangekondigd dat hij de extra boa's ook volgend jaar nog graag wil houden.