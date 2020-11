Tegen een 36-jarige Georgiër die ruim 12,5 miljoen euro verborgen hield in zijn appartement aan de Paradijslaan in Eindhoven is woensdag zes jaar cel geëist. In het appartement zijn verder twee vuurwapens, 215 patronen en ruim 1 kilo cocaïne in beslag genomen.

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de Georgiër van witwassen en overtreding van de wet wapens en munitie en de Opiumwet.

De man werd op 1 mei opgepakt. Het geld lag in boodschappentassen in de keuken in een verborgen ruimte achter een voorraadkast, die door magneten op zijn plaats werd gehouden. Naast de wapens, patronen en drugs legde de politie ook beslag op een cryptotelefoon waarmee via EncroChat kon worden gecommuniceerd, en een kleine en grote professionele geldtelmachine.

Op verschillende plekken werden post-itbriefjes gevonden met daarop onder meer codes en informatie voor de boekhouding. Ook werd in de telefoon een notitie gevonden waarin een boekhouding werd bijgehouden van inkomend en verstrekt geld.

Man zegt niets over herkomst van geld

Volgens het OM moest de Georgiër in zijn appartement geld ontvangen, tellen, bewaken en aan anderen geven. De man wordt verdacht van nauwe samenwerking met anderen om vele miljoenen wit te wassen. In het appartement lag 12.579.380 euro. Het geld is volgens het OM uit misdaad afkomstig, omdat er geen aanknopingspunten zijn voor het tegendeel. De man zegt zelf niets over de herkomst van het geld.

De Georgiër verklaarde dat hij sinds 2017 dakloos was en mensen had ontmoet die hem aanboden gratis in de woning te verblijven. Voorwaarde was wel dat niemand mocht weten waar hij zat. Hij mocht niet alleen naar buiten en als er mensen langskwamen moest hij op zijn kamer blijven. "Ik vond het niet ideaal, maar een dak boven mijn hoofd vond ik op dat moment belangrijker." Na doorvragen van de rechtbank hoe dit allemaal precies in zijn werk was gegaan, gaf de man vervolgens aan dat hij niet meer durfde te verklaren.

De Georgiër had in de salontafel in het appartement een 'half geladen' vuurwapen liggen. In de verborgen ruimte lag nog een niet-geladen vuurwapen en een flinke hoeveelheid munitie, plus ruim 1 kilo cocaïne.

De uitspraak van de rechtbank volgt 18 november. De advocaat van de verdachte heeft vrijspraak gevraagd, volgens hem lagen het geld en de drugs in een verborgen ruimte waar de man niets van wist. Ook was hij niet de gebruiker van de cryptotelefoon die in het appartement is gevonden, aldus de advocaat.