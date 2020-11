In Eindhoven sluiten onder andere het Parktheater, bioscoop LAB-1, de bibliotheek en het van Abbemuseum voor twee weken de deuren. Dit is een van de nieuwe maatregelen die het kabinet gaat invoeren.

"Het gaat niet slecht, maar zeker ook niet goed genoeg. De besmettingscijfers moeten sneller en verder naar beneden", vertelde premier Mark Rutte tijdens de persconferentie van dinsdag.

Een aantal Eindhovense instellingen gaven een reactie op de strengere maatregelen:

LAB-1: 'Het is volslagen belachelijk'

Chris de Zeeuw van bioscoop LAB-1: "Het is volslagen belachelijk. Ze kunnen beter de sportscholen sluiten. Uit onderzoek is onlangs gebleken dat er bijna geen besmettingen voorkomen in ruimtes met goede ventilatie en waar mensen mondkapjes dragen. De bioscopen zijn dus echt veilig. Helaas heeft het grote gevolgen voor ons: releases worden weer uitgesteld, er is bijna geen content meer om te draaien. Dat losten we op door klassiekers te draaien. Dit weekend stond een Lord Of The Rings marathon op de planning en die was bijna uitverkocht. Die mensen moeten we nu teleurstellen, erg jammer. Ik denk dat er veel meer steunmaatregelen nodig zijn, anders vallen er bioscopen om."

Parktheater: 'We willen juist een lichtpuntje zijn in deze tijd'

Carla Evers, communicatiemedewerker van Parktheater: "We moeten ons steeds aanpassen: we doen eigenlijk al niets anders dan plannen en schuiven. We leven echt van persconferentie naar persconferentie. Deze maatregelen hadden we verwacht, het is helaas niet anders. De komende twee weken stond er al weinig op de agenda omdat we veel verplaatst hebben, dus in die zin heeft het niet superveel impact. Maar natuurlijk hopen we dat we na die twee weken weer open mogen, of het nou voor honderd of dertig man is: als theater willen we een lichtpuntje zijn in deze tijd. Tot die tijd is het met z'n allen de schouders eronder zetten."

Van Abbemuseum: 'Erop vertrouwen dat kabinet juiste beslissingen maakt'

Anastasia van Gennip, zakelijk directeur Van Abbemuseum: "We hadden het al verwacht dat we dicht moesten gaan. Heel jammer, maar we moeten er op vertrouwen dat het kabinet de juiste beslissingen maakt. We begrijpen dat het ook heel complex moet zijn om een juist pakket aan maatregelen samen te stellen. Helaas betekent dit nu wel een eerder einde van onze huidige tentoonstelling. Vooralsnog houden we de hoop erin dat de nieuwe tentoonstelling die in december opent, wel door kan gaan. Mensen komen toch graag naar het museum in deze tijd, we willen niets liever dan ze weer op een veilige manier ontvangen."

Coronabesmettingen in Eindhoven

Afgelopen week zijn 802 Eindhovenaren bij de GGD positief getest op het coronavirus. Dat blijkt uit de nieuwe weekupdate van het RIVM. De week ervoor waren dat er 806. Hiermee lijkt er een lichte daling in het aantal coronabesmettingen te zijn in onze stad.