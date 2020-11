Door corona gaan veel activiteiten in Eindhovense buurthuizen momenteel niet door. Om de teruggelopen inkomsten van soms wel 5 procent op te vangen, werkt de gemeente aan een nieuw steunpakket.

Tijdens de eerste lockdown waren de buurthuizen helemaal dicht en ook de afgelopen maanden werden er af en toe activiteiten georganiseerd. Het gevolg is dat besturen momenteel flink interen op het eigen vermogen, aldus het college in antwoorden op vragen van raadslid Wil van Haalen (PvdA).

Sinds de uitbraak van corona werden er al de nodige maatregelen genomen om buurthuizen te ondersteunen. Zo kregen ze een financiële tegemoetkoming uit het maatschappelijk ondersteuningsfonds en uitstel van betaling voor de huur. Die laatste maatregel liep af op 1 oktober maar de gemeente Eindhoven zal voorlopig geen aanmaningen sturen als besturen de huur nog steeds niet kunnen betalen. In plaats daarvan werkt de gemeente aan een nieuw maatregelenpakket.

En dat is hard nodig, zo stelt Peer van Dijk, voorzitter van het Dorpshuis Acht, waar zo'n vijfentwintig verenigingen zitten. Volgens Van Dijk ligt bijna alles stil. "De dorpsquiz, pubquiz en het oktoberfeest, het ging allemaal niet door. We hebben nog een yogaclubje en een orkest dat een keer per week komt repeteren maar dat is wel zo’n beetje."

Nog maar 5 procent van de huurinkomsten

Het dorpshuis krijgt nog maar 5 procent van de huurinkomsten binnen en de kosten lopen gewoon door. "Voor gas en elektriciteit, verzekeringen en de kosten voor het alarmsysteem", aldus Van Dijk. "We hebben gelukkig wat reserves maar die zijn niet oneindig. We hopen op extra geld en dat de gemeente de achterstallige huur kwijtscheld.”

Dat laatste hoopt ook Henri Vroenhoven van het Oude Raadhuis in Tongelre, Eindhoven. "En dan nog moet er iets gebeuren om te overleven. Naast onze huur van dik 1.400 euro hebben we maandelijks nog zo’n 600 euro aan vaste lasten."