De nieuwe bestuursvoorzitter van de Eindhovense scholenkoepel Salto is geen onbekende in de regio. Margreet de Leeuw was van 2010 tot 2018 CDA-wethouder Jeugd, onderwijs en gezondheid in Helmond.

Daarna werd ze directeur kraam- en jeugdzorg bij de Helmondse instelling De Zorgboog. Eerder was De Leeuw al werkzaam in de zorgsector als teamleider in het academisch ziekenhuis van Groningen en docent HBO-verpleegkunde in Enschede.

Haar functie als bestuursvoorzitter van Salto, met 22 scholen in Eindhoven, start per 1 januari 2021.