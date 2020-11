Een automobilist is maandagmiddag met zijn auto in het Eindhovens Kanaal beland. Hij is door duikers ernstig gewond uit het water gehaald.

Nadat de man op de kade werd gereanimeerd, is hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ook landde er een traumahelikopter in de buurt voor medische assistentie.

Het is onduidelijk hoe hij met zijn auto in het water kon belanden bij de Kanaaldijk-Noord.