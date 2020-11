FNV en CNV zijn boos op vervoerder Hermes, die actief is in de regio Eindhoven. De busmaatschappij laat reizigers sinds maandag weer bij de voordeur van de bus instappen. Chauffeurs vrezen voor besmetting met het coronavirus, aldus de bonden. De ondernemingsraad deelt die zorg.

Het besluit om de voordeuren in heel het land weer te gaan gebruiken, viel al in augustus. Op dat moment was het aantal coronabesmettingen veel lager dan nu. Het besluit werd genomen op advies van TNO. Onderzoek toonde aan dat ventilatie het best kan gebeuren door beide deuren tegelijk open te zetten.

Volgens een woordvoerder van de FNV maken veel chauffeurs zich, ondanks de aanwezigheid van kuchschermen in de bus, zorgen over hun gezondheid. De bonden vinden dan ook dat de maatregel teruggedraaid moet worden.

Daarnaast vinden de bonden dat de verplaatsing van pinapparaten in de bus - op minstens 1,5 meter afstand van de chauffeur - te traag verloopt. De deadline voor die aanpassing is 1 december.

'Besmettingsgevaar neemt toe door deze stap'

Directeur Juul van Hout van Hermes spreekt van een 'rare brief' van de bonden. "Dit is landelijk beleid. Alle maatschappijen in Nederland gebruiken de voordeur weer. En het heeft ook een goede reden. Dit besluit komt de veiligheid van de mensen juist ten goede."

Voorzitter Maarten Sweep van de ondernemingsraad van Hermes is het daar niet mee eens. "De chauffeurs zijn hier niet blij mee. Zij zijn beducht voor het besmettingsgevaar. Dat neemt toe door deze stap."

De ondernemingsraad legt zich ondanks de kritiek wel neer bij de ingevoerde maatregel. "We hebben niet de illusie dat we dit nog terug kunnen draaien."