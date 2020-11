De politie heeft maandag een verdachte opgepakt voor de steekpartij op de Echternachstraat van afgelopen weekend. Het gaat om een zeventienjarige jongen uit Eindhoven.

De steekpartij, die plaatsvond in de nacht van zaterdag op zondag, was waarschijnlijk het gevolg van een ruzie op straat.

Het slachtoffer, een 23-jarige man, raakte gewond aan zijn onderlichaam. Wat er precies is gebeurd, moet de politie nog uitzoeken. Maar in de loop van het onderzoek dat zondag startte, kwam de zeventienjarige jongen als verdachte in beeld.

Het onderzoek loopt nog door. De politie zoekt daarvoor nog meer getuigen van het incident.