Aan de Echternachlaan in Eindhoven zijn maandagochtend rond 05.00 uur een auto en een huis beschoten. De politie spreekt van meerdere kogelgaten in de auto en één gat in het huis. Er zijn geen gewonden gevallen.

Een buurman vertelde de politie dat hij meerdere schoten hoorde en vervolgens twee ‘jongens’ met capuchons op zag wegrennen over een grasveld.

Eén kogel belandde in het huis, in het glas naast de voordeur. De andere boorden zich in een auto. Agenten doen onderzoek en horen getuigen. Daarbij is de omgeving van het huis afgezet, net als het grasveld waarover de mogelijke verdachten zijn weggerend.

Zaterdagnacht was er ook al een steekpartij in de straat, een stuk verderop. Daarbij raakte een man gewond. Volgens de officier van dienst die maandagochtend bij het onderzoek naar de schietpartij is, hebben de zaken voor zover bekend geen verband met elkaar.