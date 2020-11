Bij een steekpartij in Eindhoven is een man gewond geraakt. Het incident gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag rond 2.45 uur, in de buurt van de Echternachlaan en de Bisschop Bekkerslaan.

Volgens de politie gaat het om een uit de hand gelopen ruzie. Het slachtoffer is met eigen vervoer naar het ziekenhuis gegaan. De aanleiding voor de steekpartij is volgens de politie nog onduidelijk.

De politie onderzoekt het incident.