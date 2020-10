Een Eindhovens lid (29) van een inbrekersbende teisterde in 2016 de Belgische grensstreek en maakte daar voor duizenden euro's buit. Samen met een man uit Weert (26) en een man uit Swalmen (43) is hij vrijdag veroordeeld tot achttien maanden onvoorwaardelijke celstraf. Dat oordeelde de rechtbank in Hasselt.

Het drietal ging vanuit Eindhoven of Maastricht op rooftocht vlak over de grens. Op 23 februari 2016 braken ze in bij een woning in Pelt, waar ze een kluis met 7.000 euro buitmaakten, een horloge, een trouwring en twee zilveren gespen.

Herkend op foto van buurvrouw

De politie kwam ze op het spoor dankzij camerabeelden vanuit een nabijgelegen woning, omdat een buurvrouw met haar telefoon een duidelijke foto van twee daders kon maken. De Nederlandse politie herkende op de foto de man uit Swalmen en wist ook met wie hij optrok. In de gebruikte auto vond de politie bewijsmateriaal van de inbraak.

In de weken voor de inbraak in Pelt waren al meermaals verdachte personen in de regio opgemerkt. Aan het bestolen slachtoffer in Pelt moeten de drie in totaal 8.040 euro schadevergoeding betalen.

Twee andere Nederlanders werden vrijgesproken.