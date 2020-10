Vanaf maandag 9 november is het kruispunt Oirschotsedijk-Spottersweg in Eindhoven afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Op die plek komt een nieuwe fiets -en voetgangersbrug die over de verlengde Spottersweg komt te liggen.

Verkeer wordt via een tijdelijke weg omgeleid naar de Spottersweg en de Landsard. De werkzaamheden duren tot in de loop van 2021 en hebben geen gevolgen voor het fietsverkeer. Voor hun veiligheid worden er wel verkeerslichten geplaatst op het kruispunt Spottersweg-Luchthavenweg-Landsard.

Na de werkzaamheden zal de gemeente de tijdelijke weg weer laten verwijderen. Verkeer van en naar Oirschot rijdt dan via Erica en de verlengde Spottersweg naar de Anthony Fokkerweg.