Niet in de Eindhovense binnenstad zelf, maar vooral in de aanloopstraten er omheen kunnen leegstaande winkels omgebouwd worden tot zo'n 227 kleine woningen, heeft Colliers International becijferd. In Helmond is plaats voor zo'n 110 woningen, aldus de vastgoedadviseur.

"Het gaat juist om de aanloopstraten, zoals de Geldropseweg, de Hoogstraat of de Willemstraat. Dat zijn de zwakke plekken. Daar dreigt een zelfversterkend effect: als er een winkel leeg komt te staan, volgt een tweede en een derde. Voor je het weet heb je lelijke lege gaten in het winkelbeeld. Je zou daar woningen van kunnen maken en de winkels meer concentreren", aldus Jeroen Bloemers van Colliers International, een vastgoedadviseur voor bedrijfspanden. De hoofdwinkelstraten zijn nog te gewild bij winkeliers en vooral grote ketens. Daar zullen eigenaren niet zo snel dure winkelmeters ombouwen tot woonruimte. Dat is niet rendabel.

In 70 steden in heel Nederland is in de winkelcentra plaats voor zo'n 10.000 woningen, heeft Colliers becijferd. Eindhoven heeft zo'n 21.300 vierkante meter leegstand in winkels in en rond de binnenstad, Helmond zo'n 10.000 m2, inclusief bijna 20 procent van de Elzaspassage. Ongeveer 40 procent is om te bouwen, schat Colliers, tot appartementen van zo'n 50 m2. In Helmond zien de onderzoekers kansen in de Markstraat, Molenstraat en Kerkstraat. Ook wonen boven de winkels is kansrijk, meent Bloemers.

Heuvel en V&D

Aan de Leenderweg en de Aalsterweg in Eindhoven bijvoorbeeld zijn al winkels omgebouwd. En natuurlijk bij de herontwikkeling van de V&D in de Rechtestraat: daar komen minder winkelmeters terug, maar wel veel werkruimte en ook een woontoren aan de Vrijstraat. Volgens Bloemers zijn er ook kansen in winkelcentrum Heuvel. "De eerste etage is vergelijkbaar met de aanloopstraten. Wie gaat er nog een roltrap op om te winkelen? Je kunt de winkels die er nog zitten naar beneden halen en op de verdieping woningen maken. Of misschien nog beter: werken aan een complete herontwikkeling", aldus Bloemers.

Eigenaar/beheerder CBRE laat onderzoeken hoe de toekomst van de Heuvel eruit ziet. Daarbij wordt ook woningbouw in de vorm van een maximaal 105 meter hoge woontoren meegenomen. Concrete plannen om op de eerste verdieping woningen te bouwen zijn er nog niet. Maar wel al bekend is dat kledingwinkel Van Uffelen naar de begane grond gaat verhuizen komend jaar.

Om winkels te verplaatsen naar de binnenstad of kansrijke concentraties is samenwerking tussen eigenaren, winkeliers en gemeente nodig, zegt Bloemers. "Iedereen zal moeten accepteren dat er minder winkelruimte nodig is. Dat betekent ook verlies nemen en investeren in woningen. De gemeente moet daar ook aan meewerken."