De bouw van het Chinees Paviljoen op Stijp-S in Eindhoven gaat volgende week beginnen. Dan begint de aannemer met het aanleggen van de fundering. Als in november de stenen uit het Chinese Nanjing zijn aangekomen, kan de echte bouw beginnen.

De Eindhovense horecaondernemers Evelyn Wu gaat in het Chinees Paviljoen een restaurant, theehuis, expositieruimte en ontmoetingsplek runnen.

De Chinese zusterstad Nanjing schonk in 2011 het paviljoen aan Eindhoven bij de twintigste verjaardag van de stedenband. Het duurde even voordat er een goede locatie werd gevonden. Ook de bestuurswisselingen in de Chinese stad zorgden voor oponthoud. Vijf jaar geleden werd de bouw op het terrein tussen Torenallee en Philitelaan al aangekondigd.

De bouw van het paviljoen duurt tot eind mei 2021, vanaf september dat jaar gaat het paviljoen open voor publiek. In het gebouw komt een hoogwaardig Chinees restaurant met ongeveer dertig zitplaatsen. Daarnaast biedt Wu ook traditionele Chinese gebruiken aan, zoals het ceremonieel theedrinken.

Stenen worden met de hand gemaakt in China

Volgens de gemeente Eindhoven moet het paviljoen "een ontmoetingsplek worden voor de Chinese gemeenschap met de Eindhovense én internationale gemeenschap van 169 verschillende etniciteiten". Er komen permanente exposities van Chinese en beeldende kunst die elkaar afwisselen. De patio wordt ingericht met wisselende Chinese objecten, met de stad Nanjing als thema. Ook besteedt het paviljoen aandacht aan de Chinese taal, cultuur en geneeskunde.

Het paviljoen wordt gebouwd van stenen die in Nanjing op een eeuwenoude ambachtelijke manier worden gebakken. Onder meer het organiseren van die bouwmaterialen zorgde voor oponthoud. Momenteel liggen de handgemaakte stenen in de oven van een traditionele steenfabriek. Halverwege november gaan de stenen met een schip op transport naar Nederland, waar ze eind van het jaar aankomen.