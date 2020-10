Bij het Parktheater in Eindhoven heeft donderdagavond korte tijd brand gewoed in de cateringkeuken. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen, wel was er veel rookontwikkeling.

De brand brak kort na 17.30 uur uit. Het vuur ontstond door poetsdoeken die waren gaan broeien, vermoedelijk na het gebruik van minerale oliën. Toneelmeester Rob van Nieuw Amerongen heeft zelf de brand geblust. De brandweer kwam met twee tankautospuiten naar het theater en heeft de boel nageblust en geventileerd.

Op het moment dat de brand uitbrak waren elders in het pand kinderen aan het repeteren voor een voorstelling. Zij zijn snel in veiligheid gebracht. Van Nieuw Amerongen verwacht een flinke schadepost. Het pand heeft volgens hem veel roet en- waterschade opgelopen.