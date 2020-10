De kerstkringloopwinkel aan het Klein Tongelreplein in Eindhoven opent zaterdag om 10.00 uur weer de deuren. De kringloopwinkel opent ieder jaar om geld in te zamelen voor Alpe d'HuZes.

Ook dit jaar opent een kerstkring­loopwinkel aan het Klein Tongelreplein 1 in Eindhoven (Winkelcentrum Haagdijk). Zaterdag om 10.00 uur gaan de deuren open. Vorig jaar bracht Team Lekker Belangrijk - dat geld inzamelt voor Alpe d'Huzes - ruim 15.00 euro bij elkaar ten behoeve van kankeronderzoek.

In de kringloopwinkel worden gebruikte kerstartikelen verkocht, zoals cadeautjes en versieringen. De eigenaar van het pand stelt de tijdelijke winkelruimte kosteloos beschikbaar. Met hulp van kringloopwarenhuis Het Goed is de winkel met nostalgische kasten ingericht.

"Nog steeds krijgen veel mensen de diag­nose kanker. Ondanks de miljoenen euro's die ieder jaar worden ingezameld om deze verschrikkelijke ziekte de wereld uit te helpen, is dat nog steeds niet gelukt. Toch zijn we op de goede weg. Er komen nieuwe behandelmethodes bij en er worden volop nieuwe medicijnen ontwikkeld. Hierdoor is kanker steeds vaker goed te behandelen en verbetert het leven van mensen met kanker", zegt Ans Pastoor, woordvoerder van Team Lekker Belangrijk

De volledige opbrengst van de actie gaat naar Alpe d'HuZes, Inloophuis De Eik en Kinderen Kankervrij. Kerstartikelen die niet meer gebruikt worden, kunnen worden ingeleverd op zaterdagen tussen 12.00 en 14.00 uur.