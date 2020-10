Michiel Pieters is deze week definitief benoemd tot nieuw lid van de raad van commissarissen (rvc) van FC Eindhoven. De voormalig voorzitter van de club (2010-2015) was sinds medio 2020 weer veel bij de club betrokken, in een ondersteunende en adviserende rol.

Tegenover nieuwspartner Eindhovens Dagblad gaf Pieters in juli aan te kijken of een definitieve rol in de raad van commissarissen te combineren zou zijn met zijn maatschappelijke carrière en thuissituatie. Dat blijkt nu dus het geval te zijn.

"Het beleidsplan 2025 spreekt mij enorm aan en daarin wil ik de club graag verder helpen", reageert Pieters donderdag op de clubsite. "Samen met alle stakeholders moeten we een eenheid vormen om te werken aan een succesvolle toekomst voor het gehele FC Eindhoven bolwerk."

"Michiel heeft in het verleden natuurlijk een belangrijke rol gehad bij FC Eindhoven en heeft de club toen vooruit kunnen helpen. Wij zijn heel blij met zijn terugkomst en kennis en ervaring. Samen met Michiel en alle andere stakeholders willen we deze club opnieuw naar een hoger niveau brengen", zegt Juul van Hout, voorzitter van de raad van commissarissen, over de definitieve aanstelling van Pieters.