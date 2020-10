Acht millennials uit de regio Eindhoven zijn vanaf maandag 16 november te zien in een tv-serie van KRO-NRCV die In Real Life gaat heten. In de serie wonen de deelnemers drie maanden samen in een huis in het centrum van Eindhoven.

De omroep wil met het nieuwe programma laten zien wat er omgaat in de hoofden en harten van twintigers ten tijde van sociale media.

Acht jongeren uit de regio Eindhoven wonen speciaal voor de serie ruim drie maanden samen in een huis in het centrum van Eindhoven en worden hier op de voet gevolgd.

De deelnemers zijn veganist en illustrator Carmen (25), medewerker in de gehandicaptenzorg Eva (22), vechtsporter Jeroen (22), natuurkundige Juul (24), beautyspecialist Kim (22), kunstenaar Mean (28), muziekproducer Selim (24) en horecamedewerker Shen-en (21 jaar).

In Real Life is vanaf maandag 16 november drie weken lang elke werkdag om 19.25 uur te zien bij KRO-NCRV op NPO3.