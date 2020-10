Culturele broedplaats en ateliercomplex TAC, podium voor taal Onuitgesproken en het online radiostation Rararadio zijn de winnaars van de Eindhoven Cultuurprijs 2020.

De jaarlijkse prijzen werden woensdagavond bekendgemaakt tijdens een televisie-uitzending vanuit de Effenaar. Een feestelijke avond zat er vanwege corona-maatregelen dit keer niet in. Alle winnaars ontvingen een geldbedrag van 7.500 euro en een object van de Eindhovense designstudio Edhv.

Het Temporary Art Centre (TAC) is een werkplek voor zo'n tachtig kunstenaars en designers en een podium om veelbelovende makers uit alle disciplines de kans te geven zich te ontwikkelen en te laten zien aan de wereld. De jury prees de brede opzet aan activiteiten van het TAC en vindt dat de organisatie van onmiskenbare waarde is voor de stad en kreeg daarom de Waarderingsprijs.

Podium Onuitgesproken won de Stimuleringsprijs. Het is een relatief jong initiatief dat een podium biedt voor mensen die met taal bezig zijn, vooral aan jong talent. Tijdens de open avonden is er aandacht voor zangers, dichters tot en met spoken word-artiesten. Doel: taalkunst minder stoffig maken voor jongeren. Daar is het initiatief uitstekend in geslaagd, aldus de jury.

De publieksprijs ging naar Rararadio, een onafhankelijk online radiostation. In de studio, gevestigd op het Ketelhuisplein, streamt het team van Rararadio zes dagen lang live. Het station wordt compleet gerund door vrijwilligers. Naast muziek wordt er aandacht geschonken aan actuele thema's met de nadruk op cultuur.