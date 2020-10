Het Eindhovense gemeentebestuur denkt serieus na over een herverdeling van de belastingen die de komende jaren blijven stijgen. Diverse partijen in de gemeenteraad vinden dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen.

Wethouder Stijn Steenbakkers beloofde dinsdagavond aan de gemeenteraad dat er onderzoek komt naar de mogelijkheden. "We nemen dat serieus en hebben daar een scherp oog voor", zei hij over de oproep uit de gemeenteraad. Het onderzoek wil hij begin volgend jaar afronden zodat eventuele veranderingen in 2022 kunnen worden toegepast.

Onder andere coalitiepartij PvdA pleit voor een herverdeling van de lasten. De partij denkt dat te bereiken door de hoogte van de rioolheffing voor elk huishouden te koppelen aan de waarde van de woning (WOZ-waarde).

Onder andere in de gemeente Nijmegen is die koppeling al gemaakt. "Het kan", zegt PvdA-raadslid Arnold Raaijmakers. Voor hem is het logisch dat (kleinere) huishoudens in kleinere woningen minder rioolheffing betalen dan eigenaren van een groot huis.

Woonlasten blijven stijgen

De gemiddelde woonlasten voor Eindhovense huishoudens stijgen volgend jaar met 34 euro. De stijging wordt vooral veroorzaakt door een hogere afvalstoffenheffing (17 euro) en hogere rioolheffing (12 euro).

De woonlasten zullen de komende jaren ook blijven stijgen, waarschuwt de gemeente. Aan de jarenlange daling van de afvalkosten is een eind gekomen. In 2020 geeft de gemeente naar schatting 1,4 miljoen euro meer uit aan afvalverwerking. En vanaf 2021 komt er naar verwachting ieder jaar nog 1 miljoen euro bij.

Meer afval door corona

Door corona is de hoeveelheid huishoudelijk afval sterk toegenomen. Er werd rekening gehouden met 56.000 ton restafval maar dat wordt ongeveer 63.000 ton. Afvalverwerker Cure heeft daarom meer personeel ingezet. Ook blijft de afvalverwerker kampen met de kosten van illegale bijzet. De opbrengst van papier, glas en textiel valt bovendien tegen.

Principieel debat

De PvdA krijgt in de gemeenteraad onder andere steun van oppositiepartij ChristenUnie. De eenmansfractie vindt dat de coronacrisis niet afgewenteld mag worden op de onderkant van de samenleving en ziet daarover niks terug in de begroting, zegt raadslid Henk Jager. Bij de behandeling van de begroting volgende week wil hij een principieel debat met de rest van de gemeenteraad.

De VVD staat niet te juichen voor het idee van coalitiepartner PvdA. VVD-raadslid Lex Janssen benadrukt dat de onroerend zaakbelasting (ozb) al flink is verhoogd om de tekorten van een paar jaar geleden weg te werken. Maar als veel arme huishoudens zijn geholpen met een paar tientjes extra voor eigenaren van dure huizen dan wil zijn partij wel nadenken over het plan.