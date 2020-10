Diverse klanten van GGD Brabant-Zuidoost hebben de afgelopen dagen een brief ontvangen die zogenaamd door de GGD is gestuurd en waarin een boete wordt geëist van 250 euro.

In de brief wordt het bedrag geëist omdat de ontvanger een afspraak voor een coronatest gemist zou hebben. De GGD benadrukt dat het om een nepbrief gaat. De gezondheidsinstantie benadert mensen niet per brief bij het niet komen opdagen bij een coronatest. Tevens wordt nooit een boete opgelegd.