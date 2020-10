De 31-jarige Britse musicus en componist Duncan Ward is de nieuwe chef-dirigent van philharmonie zuidnederland. Ward begint in september 2021 in Eindhoven en volgt de Rus Dmitri Liss op.

Ward is niet de jongste chef voor PhilZuid, dat was Alan Buribayev, die in 2008 als 28-jarige chef-dirigent werd. Ward combineert ouder repertoire met eigentijdse stukken en hecht veel waarde aan educatie.

PhilZuid-directeur Stefan Rosu kreeg de Britse dirigent in september 2019 in het oog, toen hij inviel voor een zieke collega tijdens een uitvoering van het zuidelijke muziekgezelschap. "Dat maakt toen diepe indruk. Door zijn energie, maar ook door zijn zorgvuldigheid. Later in Keulen, waar Duncan toen dirigeerde, is de zaak beklonken", aldus Rosu. Ward zelf over die uitvoering: "Het voelde meteen goed. Het orkest is warm, open en nieuwsgierig. De musici en ik spreken dezelfde taal en dat maakt samenwerken heel inspirerend. Ook deze week, tijdens de hernieuwde kennismaking voor de uitvoering van aankomende donderdag, was er gelijk weer die goede sfeer."

De in Kent opgegroeide Ward heeft een contract getekend voor drie jaar bij het orkest met vestigingen in Eindhoven en Maastricht. Hij is nu ook muzikaal directeur van het Mediterranean Youth Orchestra bij het Festival d'Aix-en-Provence. Hij stond verder al op de bok voor het Radio Symphonieorchester Wien en het Scottish Chamber Orchestra.

Ward studeerde van 2012 tot 2014 aan de befaamde Karajan Akademie van de Berliner Philharmoniker op voorspraak van dirigent Simon Rattle.

Ook componist

De jonge dirigent is ook componist. In 2005 ontving hij voor zijn werk de prijs van de BBC voor 'componist van het jaar'. Mogelijk dat hij werk zal componeren voor PhilZuid,maar eerst gaat alle aandacht uit naar het dirigeren, zo gaf Ward aan tijdens de presentatie in Eindhoven.

Ward zoekt graag de grenzen van de klassieke muziek op en zet zich nadrukkelijk in om die aan een zo breed mogelijk publiek aan te bieden. Zo werkte hij al eens samen met musicerende daklozen en op talloze scholen in India en Cuba. Die (gratis) concerten trokken de aandacht van de bekende sitarspeler Ravi Shankar, van wie Ward vervolgens enkele lessen volgde.

Liss gast-dirigent

Dmitri Liss heeft eerder aangegeven zijn werkzaamheden in Nederland niet langer te kunnen combineren met zijn werk als chef-dirigent van het Filharmonisch Orkest van de Oeral. Hij blijft als gast-dirigent verbonden aan het zuidelijke orkest.

Ward staat aankomende donderdag op de bok voor PhilZuid met een programma met onder anderen Haydn en Fiumara. Dat concert is via een livestream te volgen.