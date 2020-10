Het Eindhovense college van B en W wil de komende vier jaar bijna 4,2 miljoen euro extra uittrekken om tegels door asfalt te vervangen. De Kloosterdreef en de Jorislaan zijn volgend jaar als eerste aan de beurt.

In 2022 staan dertien projecten in Eindhoven op het programma om tegelfietspaden door asfalt te vervangen. Zoals op: (delen van) de Kennedylaan, Boschdijk, Tongelresestraat, Roelantlaan en Van Oldenbarneveldtlaan.

Het fietst niet alleen fijner op een rood fietspad, maar ook het onderhoud is goedkoper. Ook omdat asfalt niet twee keer per jaar geïnspecteerd hoeft te worden.

Dat staat in het Wegenbeheerplan voor de jaren 2021 -2024. In totaal is 10,7 miljoen per jaar beschikbaar. 8,2 miljoen voor herinrichting en 2,5 miljoen voor onderhoud.

Volgend jaar staan herinrichtingen van onder meer de Leenderweg buiten de Ring, Generaal Dibbetslaan, Javalaan, Robbestraat en Florencelaan en de aanleg van een tweerichtingenfietspad bij de Elburglaan op de lijst.

Apart geld voor Geldropseweg

In 2022 wordt dan onder meer het parkeerterrein Anton Coolenlaan aangepakt, net als de Offenbachlaan, Gerretsonlaan, Argonautenlaan, Odysseuslaan, Achtseweg-Zuid, Generaal Pattonlaan en Elzentlaan. Ook voor de Boschdijk, tussen Gemmastraat en Zernikestraat, trekt het college 1,1 miljoen euro uit. Voor de Geldropseweg is apart geld beschikbaar gesteld.

De komende drie jaar wordt ook 1,5 miljoen extra uitgetrokken voor vernieuwing van slechte voetpaden. Dat kost extra geld, omdat in veel gevallen grotere boomspiegels vrijgemaakt moeten worden. Zodat wortels de nieuwe verharding niet meteen weer omhoog drukken. De afgelopen jaren zijn al paden aangepakt in zestien buurten. Door de boomwortels "heeft dat helaas nog niet overal het gewenste effect", aldus B en W.