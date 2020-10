De eerste corona-snelteststraat in Eindhoven opent op maandag aan de Avignonlaan. Het gaat om een commerciële partij die door het ministerie goedgekeurde sneltesten aanbiedt die binnen een kwartier uitsluitsel geven. De kosten zijn 120 euro per test.

De snelteststraat komt op het terrein van logistiek bedrijf MSG en is de veertiende loot aan het bedrijf van Jumbo-ondernemer Bas Bobeldijk uit Amsterdam. Mensen kunnen via www.coronasneltesteindhoven.nl online een afspraak maken en met de auto door de teststraat. De uitslag wordt doorgegeven aan de GGD.

Medewerkers niet dagen kwijt

Arjan Kleizen, directeur van MSG, was snel overtuigd toen hem gevraagd werd of de snelteststraat op zijn terrein gevestigd kon worden. "Op dat moment hadden we net twee managers in quarantaine zitten in afwachting van hun testuitslagen. Je bent medewerkers zo een paar dagen tot een week kwijt omdat de reguliere wachttijden lang zijn. Daarom wist ik meteen: hier willen we aan meewerken."