Er dreigt een rechtszaak tegen de gemeente Eindhoven over de Eindhovense Piet die de stichting Sint Nicolaas Intocht Eindhoven begin september heeft gepresenteerd. De tegenstanders die ook de grijze piet racistisch vinden, zeggen dat een kort geding tegen burgemeester John Jorritsma in voorbereiding is.

De rechtszaak is aangekondigd door Brabant Kan Het, een actiegroep die nauwe banden heeft met Kick Out Zwarte Piet (KOZP) en Eindhoven Kan Het. Woordvoerder Marieke Stam van Eindhoven Kan Het laat weten dat ze op de hoogte is maar wil verder nog geen nadere toelichting geven.

Na de presentatie van de Eindhovense Piet in september maakte Eindhoven Kan Het al duidelijk dat de discussie over het uiterlijk van de knecht van Sinterklaas nog niet is beslecht. "Het uiterlijk van de nieuwe Pieten levert nog steeds sterke associaties op met mensen met niet-westerse achtergronden", liet de groep destijds weten in een verklaring.

De actiegroep meent dat het nieuwe uiterlijk van piet niet past binnen de voorwaarden die de gemeente heeft gesteld aan de subsidie voor het intochtcomité.

KOZP kondigde eerder deze week ook al demonstraties aan in gemeenten met een zwarte of grijze piet. Voor KOZP en Eindhoven Kan Het is de schoorsteenpiet, een piet met enkel een paar roetvegen op het gezicht, de enige acceptabele variant.