Eind augustus werd-ie al op zijn plek gereden. Maar fietsers moesten tot vrijdag 12.00 uur geduld hebben voordat zij eindelijk via de fonkelnieuwe fietsbrug Tegenbosch de Randweg bij Eindhoven konden oversteken.

De brug is er gekomen om het autoverkeer op de Anthony Fokkerweg meer ruimte te kunnen geven. Het fietsverkeer heeft nu zijn eigen riante oversteek: de route is daardoor een stuk veiliger geworden en bovendien scheelt het twee stoplichten.

Rond 11.45 uur heeft zich al een aardige massa fietsers verzameld bij de dan nog afgesloten 160 meter lange en 22 meter hoge brug. Een enkeling omzeilt afzettingsborden en waagt alvast 'illegaal' de oversteek. Onder hen ook Jan Heijne (78) en Harrie de Bont (88).

De mannen trekken er al vijftig jaar samen met de fiets op uit. De laatste maanden waren ze niet weg te branden bij de brug in wording. "We komen hier elke dag om van de dynamiek van dit gebeuren getuige te zijn", zegt Heijne. "En we wilden nu héél graag de primeur beleven." Volgens De Bont was de andere oversteek gevaarlijk.