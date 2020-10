De 74-jarige vastgoedhandelaar uit Roermond die een rol speelde bij de grootscheepse fraude met pensioengeld van Philips-werknemers hoeft niet de gevangenis in, maar wel een bedrag van 1,3 miljoen euro aan de staat terugbetalen. Dat oordeelt het gerechtshof in Den Bosch donderdag.

Het ging in totaal om een bedrag tussen de 150 en 175 miljoen euro. Tientallen betrokken sjoemelden vele jaren lang met onroerend goed. De 74-jarige Roermondse vastgoedhandelaar Harry Muermans was hierbij betrokken en werd donderdag veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van zes maanden.

De vastgoedfraude speelde zich af tussen 1995 en 2006. Grote gebouwen wisselden volgens een vooropgezet plan van eigenaar. Complexen die van het Eindhovense Philips werden gekocht, gingen korte tijd later voor vele miljoenen euro's meer naar een volgende partij. De verdachten speelden elkaar de winst toe.

Muermans regelde als directeur van een van zijn vele vastgoedondernemingen een overeenkomst tussen het Bouwfonds en het Philips Pensioenfonds. De Nuenense ex-directeur van de vastgoedafdeling van dat pensioenfonds liet zich daarvoor rijkelijk belonen. Het Philips Pensioenfonds betaalde omgekeerd de vastgoedhandelaar voor ruim 1,3 miljoen terug in aandelen.

Dat geld werd door een onderneming van Muermans witgewassen, aldus het hof. Muermans zei eerder al bij de rechtbank in Roermond het "ridicuul" te vinden terecht te staan voor zaken die zeventien jaar geleden gebeurd zijn. Muermans vroeg om vrijspraak.

'Zaak heeft inmiddels dertien jaar geduurd'

De rechtbank in Roermond veroordeelde de handelaar in 2018 tot negen maanden gevangenisstraf. Maar het gerechtshof in Den Bosch oordeelt dat de redelijke termijn in deze strafzaak fors overschreden is. De zaak heeft inmiddels al dertien jaar geduurd.

Naast een voorwaardelijke celstraf krijgt Muermans een boete van 90.000 euro, plus een betaling aan de staat van ruim 1,3 miljoen euro. Dat geld verdiende Muermans door witwassen en valsheid in geschrifte, aldus het hof.