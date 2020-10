Het complex DomusDela in Eindhoven heeft de publieksprijs gekregen bij de verkiezing gebouw van het jaar, van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA). Ook was er een eervolle vermelding voor Atlas, het gerenoveerde hoofdgebouw van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Dat is donderdagavond bekend gemaakt tijdens een online prijsuitreiking.

De verbouwing en aanvullende nieuwbouw DomusDela is een ontwerp van de Eindhovense architectenbureaus Diederendirrix en Architecten en voor uitvaartcoöperatie DELA uit Eindhoven. De Eindhovense inzending kreeg ruim 2.200 van de 9.000 stemmen.

"Het is de verwezenlijking van de droom van de opdrachtgever om midden in de samenleving te staan, hoe moeilijk het ook was", aldus Karel Franken van Bureau Franken dat de verbouwing begeleidde. Bert Dirrix zei dat de "vergeten plek in de stad op verandering wachtte, om weer een publieke plek te worden. We hebben het met respect voor de historie teruggebracht in de stad", aldus de architect.

Het juryrapport: "We waren verrast door de architectonische aanpak van het gebouw en het vernieuwende programma. Een functie die normaal gesproken naar de rand van de stad 'verbannen' wordt, is in het hart van de stad geplaatst, gecombineerd met sociale functies en ruimtes om te vieren."

De hoofdprijs van de BNA-jury ging naar Forum Groningen, de nieuwe 'huiskamer' midden in het hart van de noordelijke stad.

DomusDela was genomineerd in de categorie Leefbaarheid en sociale cohesie, maar greep langs die prijs. De concurrentie bestond uit publieke gebouw in het centrum, Forum Groningen en Fenix I in Rotterdam, het enige woongebouw onder de genomineerden. De prijs ging naar Rotterdam.

Atlas

Hoofdgebouw Atlas van de TU/e kreeg een eervolle vermelding. "Het is een fascinerend gebouw geworden", aldus juryvoorzitter Neelie Kroes.

"Er moest ook echt iets gebeuren aan de verwaarloosde kathedraal van architect Van Emden. Bijzonder is dat er gebruik is gemaakt van de kennis die ze in huis hebben. Eindhoven is het centrum voor start-ups, ook in design en architectuur. De ruimte voor studenten en docenten hield niet over, maar onder meer de verticaal openende ramen en het lichtplan van Philips zijn heel knap", aldus de oud-politica.

Het ontwerp voor de verbouwing is gemaakt door Team V Architecten.