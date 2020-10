Een fietser is donderdagmiddag zwaargewond geraakt bij een ongeluk aan de Tongelresestraat in Eindhoven. De man werd geraakt door een automobilist, die de fietser tijdens het afslaan over het hoofd zag.

Het slachtoffer raakte de ruit van de auto met zijn hoofd en liep volgens de toegesnelde politie zwaar lichamelijk letsel op door de aanrijding.

De man is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De auto werd gesleept.