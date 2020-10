Negentien ondernemers van creatieve broedplaats Sectie-C hebben hun krachten gebundeld in de allereerste pop-upstore van Eindhoven op de Daalakkersweg die in ieder geval tot het einde van dit jaar elke zaterdag open zal zijn.

Ronald Sponselee kwam met het initiatief en richtte een ruimte voor zijn werkplaats in als winkel. Hij vond negentien ondernemers die hun producten daar vanaf zaterdag wekelijks laten zien en verkopen. De pop-up store wordt geopend onder de naam The Love Bird Company.

"Voorlopig is The Love Bird Company pop-up store een pilot", benadrukt Sponselee. "Dat blijft zo tot het einde van dit jaar. Dan bekijken we of en hoe we de winkel kunnen voortzetten. Maar ik hoop dat het concept in het nieuwe jaar verder uitgebreid kan worden met een grotere shop-functie, maar met ook voldoende ruimte voor de ondernemers van Sectie-C om er hun werk tentoon te stellen.

De winkel zal vanaf zaterdag iedere week geopend zijn van 10.00 tot 17.00 uur.