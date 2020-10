Muziekfestival So What's Next in Eindhoven is van 30 oktober tot en met 1 november alleen via internet te beleven. De 'gewone' editie in het Muziekgebouw en op andere plekken in Eindhoven is geschrapt vanwege de coronamaatregelen.

Een festival met veel bezoekers is vanwege de coronacrisis niet mogelijk. De organisatie komt daarom met een online programma. De optredens zijn gratis te volgen.

De Amerikaanse gitarist Gary Lucas zal met contrabassist Peter Willems in het Muziekgebouw een album opnemen. De sessies worden vrijdag 30 oktober afgesloten met een concert en een live-interview.

De Ghanees-Nederlandse muzikante Nana Adjoa geeft zaterdag 31 oktober een concert. Zij maakt liedjes op de grens van r&b en jazz. Daarna zal Gary Lucas een live-soundtrack spelen bij de Spaanstalige Dracula-film uit 1931. Deze alternatieve versie werd destijds 's avonds opgenomen, op dezelfde set als de beroemde Engelstalige Dracula-film.

Opkomende talenten, zoals de Argentijnse gitarist en componist Javier Subatin, het trio rond de Mozambikaanse bassist Ildo Nandja en het Arnhemse Ingen Navn Trio, verzorgen zondag 1 november een livestream.