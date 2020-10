Mansveld Techniek in Eindhoven maakt een doorstart met de organisatie van digitale evenementen. Het bedrijf werd vorige maand failliet verklaard. Door de coronamaatregelen kunnen er bijna geen fysieke evenementen meer worden gehouden.

Met toestemming van de curator start het bedrijf door onder de naam Mansveld Expotech Projects. Er gaan 24 van de 57 mensen werken die door het faillissement hun baan verloren.

Zij gaan de digitalisering van feesten, beurzen en congressen vormgeven en staan volgens het bedrijf klaar om na de lockdown ook weer de techniek voor fysieke evenementen te verzorgen.

Concept voor digitale evenementen

De markt is volgens directeur Richard Kluijtmans zodanig veranderd dat deze aanpassing noodzakelijk was. "Dat we hiertoe in staat zijn blijkt uit het concept voor digitale evenementen dat we de afgelopen maanden in samenwerking met een aantal partners hebben gelanceerd in het Evoluon. Hierin blijft ons specialisme overeind en blijven we vaste partner van de drie grootste beurslocaties in Nederland."

Volgens Kluijtmans blijft Mansveld Expotech, dat behalve uit Projects ook uit het onderdeel Infra bestaat, marktleider in Nederland. "We verzorgen de volledige technische ondersteuning van beurzen en evenementen. Zowel fysiek als digitaal en combinaties daarvan. Ook audiovisuele apparatuur voor presentaties, beursdeelnames en evenementen blijven we verzorgen." De vestigingen van het bedrijf in Amsterdam, Utrecht, Eindhoven en Maastricht blijven behouden.

Geen schuldeisers achterlaten

Eerder zei Kluijtmans dat het failliete bedrijf geen schuldeisers achter laat. Begin dit jaar slankte het bedrijfsonderdeel al af met tijdelijke contractanten en inleenpersoneel, van zo'n 70 medewerkers naar 57 medewerkers in vaste dienst. De twee onderdelen maken deel uit van technisch dienstverlener Mansveld Techniek met in totaal circa 350 werknemers.