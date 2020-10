Veertien verdachten van de rellen rondom een Pegida-demonstratie bij een moskee in Eindhoven, eind mei vorig jaar, staan woensdag en donderdag voor de rechter. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) maakten zij zich in ieder geval schuldig aan openlijke geweldpleging.

Het onderzoek naar de ongeregeldheden in stadsdeel Woensel bracht in totaal negentien verdachten in beeld. Drie minderjarigen zijn maandag aan de beurt, voor twee anderen volgt de rechtszaak pas later. Volgens persofficier Janine Kramer van het OM zijn niet alle schuldigen aangehouden. "Mogelijk komen zij op een later moment nog in beeld."

Het ging die zondag 26 mei helemaal mis bij een betoging van anti-islambeweging Pegida rondom de Al-Fourqaan Moskee. Tegendemonstranten gooiden met stenen, glas, eieren en vuurwerk en de ME voerde charges uit.

Bij de rellen raakten een aantal agenten gewond. Eén van hen had nog langere tijd last van een piep in zijn oor nadat zwaar vuurwerk vlak bij hem ontplofte. Anderen werden geraakt door stenen en andere voorwerpen. Tien agenten hebben aangifte gedaan.

Openlijke geweldpleging

De verdachten staan per persoon voor andere overtredingen terecht. De strafeis - die wordt in de rechtszaal bekendgemaakt - verschilt dan ook per verdachte. In de ogen van het OM hebben zij zich in ieder geval allemaal schuldig gemaakt aan openlijke geweldpleging.

"Dat het uit de hand liep en dat tegendemonstraten zich keerden tegen de politie is onacceptabel en dat rekenen wij de verdachten zeer ernstig aan. Iedereen mag zijn ongenoegen uiten, maar geweld is nooit de oplossing en dat keuren wij altijd af."