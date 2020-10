In de laatste week van november en de eerste twee weken van december vindt vanaf Vliegbasis Eindhoven een militaire oefening plaats, waarbij Hercules C-130 toestellen worden ingezet.

Vorig jaar vond deze najaarsoefening in Yuma in de VS plaats, maar dat is dit jaar geen optie vanwege de coronacrisis.

Ook een uitwijk naar vliegveld Twente is volgens Defensie niet mogelijk: de luchtverkeersleiding heeft niet voldoende mensen om de oefening te kunnen ondersteunen. Vandaar dat de oefening nu plaatsvindt op de thuisbasis in Eindhoven, die over een eigen luchtverkeersleiding beschikt.

Tijdens de drie weken durende oefening worden de vliegtuigbemanning, de parachutisten en het grondpersoneel getraind.