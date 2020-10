Een vijftigjarige Eindhovenaar heeft dinsdag drie jaar celstraf, waarvan een voorwaardelijk, opgelegd gekregen vanwege het misbruiken van zijn oppaskinderen. Hoeveel slachtoffers hij maakte is niet bekend, omdat de oudere zaken inmiddels zijn verjaard.

Het Openbaar Ministerie (OM) had drie concrete zaken ten laste gelegd van ontucht met meisjes die de verdachte bij hun moeder of in zijn eigen woning misbruikte.

Tijdens het onderzoek kwamen door foto's steeds meer slachtoffers in beeld, maar die waren niet altijd terug te vinden, of de zaken waren te oud. Het OM kon niet verder terug dan 1999. Wel legt het OM ook het maken en het bezit van kinderporno ten laste.

Niet het misbruik, maar de manier waarop de man bij de kinderen kwam, was volgens het OM het meest verwerpelijk. Hij richtte zich op alleenstaande moeders, zocht bewust naar pas gescheiden jonge vrouwen. Hij palmde hen in en bood dan aan om op te passen.

De verdachte veroorzaakte door deze manier van handelen grote problemen binnen de gezinnen en dreef een wig tussen moeder en kind, zo stelt het vonnis. Dat neemt de rechtbank de man zeer kwalijk, net als het feit dat hij wist dat hij stoornissen had, maar daar niets of weinig tegen deed.