Het winkelcentrum aan de Ardèchelaan en wooncomplex Cantershoef in de Achtse Barrier gaan in 2022 eindelijk op de schop. De laagbouwwoningen maken plaats voor een woontoren van zo'n 40 meter en een Lidl-supermarkt. De dagwinkels worden verplaatst naar de hoek Fransebaan-Ardèchelaan.

In het plan Hartje Barrier wordt de nieuwbouw voor de winkels via een overdekte passage verbonden aan de bestaande Jan Linders-supermarkt. Door de verhuizing ontstaat een overzichtelijk parkeerterrein, met daaraan ook het nieuwe wooncomplex met ongeveer 40 sociale en 72 middeldure huurwoningen, van 50 tot 70 vierkante meter. Op de begane grond is plaats voor een ontmoetingsruimte met openbaar toegankelijke horeca, een terras aan het water en een nieuwe drogisterij.

Aan de kant van de Ardèchelaan komt dan de nieuwbouw voor de Lidl, op het dak is een parkeerdek gepland. Een bomenlaan dwars over het parkeerterrein, planten aan de supermarktgevels en een daktuin moet het plan Hartje Barrie een groene uitstraling geven en aan laten sluiten bij de 'groene long' van de Achtse Barrier.

Planning

Eigenaar Jack Aldenhoven van de Nuenense eigenaar BanBouw hoopt begin 2022 te starten met de bouw van de nieuwe dagwinkels. Als die zaken verhuisd zijn kan de sloop beginnen, om plaats te maken voor de nieuwbouw. De bouw daarvan gaat ongeveer vijftien maanden duren. Voordat het zover is moet wel het bestemmingsplan nog gewijzigd worden.

Al jaren praat eigenaar BanBouw uit Nuenen over een reddingsplan voor het winkelcentrum in de Achtse Barrier. De combinatie met sloop en nieuwbouw voor de 'buren' van Cantershoef gaf meer mogelijkheden om de ontwikkeling vorm te geven, aldus Aldenhoven. "Ook zijn de parkeernormen van de gemeente verlaagd, zodat we minder ruimte nodig hebben voor parkeerplaatsen. De zekerheid dat de Lidl komt, is ook belangrijk als basis voor het plan."

Jan Linders

Aldenhoven is niet bang dat dat ten koste zal gaan van de Jan Linders. "We zien dat op veel meer plaatsen, de combinatie van een zogenaamde full service-supermarkt en de goedkopere discounter. Overal wordt zo'n formule als beste ervaren, ook voor de dagwinkels. Het zorgt immers voor bezoekers en levendigheid in het winkelcentrum."

Aldenhoven heeft er vertrouwen in dat het plan dit keer ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt. "De gemeente is ook akkoord. De opzet is klaar, de uitwerking kan nog wel wat wijzigen. De vorm van het wooncomplex is nog niet af, bijvoorbeeld."