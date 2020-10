Kick Out Zwarte Piet (KOZP) zal ook dit jaar gaan demonstreren in Eindhoven. De actiegroep vindt het alternatief van het Sinterklaascomité, een grijze piet, net zo discriminerend als een zwarte piet.

Begin september presenteerde het Eindhovense Sinterklaascomité het uiterlijk van de nieuwe pieten. Met de introductie van feestelijk uitgedoste grijze pieten was duidelijk gekozen voor een compromis.

De eerste reacties waren overwegend positief, maar al snel kwam er ook kritiek. Onder meer van Eindhoven Kan Het, een aan KOZP-gelieerde actiegroep die af wil van alle traditionele kenmerken van Zwarte Piet. De nieuwe Eindhovense grijze piet heeft volgens de actiegroep een 'pseudo-Blackface'.

KOZP is het daarmee eens en kondigt aan te gaan protesteren in alle gemeenten die vasthouden aan zwarte of grijze pieten. Hoe en waar die demonstraties plaatsvinden zal de actiegroep later bekendmaken.

In een verklaring schrijft KOZP dat grijze piet aantoont dat het uitbannen van racisme nog steeds niet serieus wordt genomen. "De mogelijkheden die mensen aangrijpen om een racistisch feest in stand te houden is gênant. De grijze pieten-oplossing is niet eens het gesprek waard." Een piet met enkel een paar roetvegen op het gezicht is de enige acceptabele variant, vinden de actiegroepen.

KOZP roept gemeenten op om enkel subsidies te verstrekken aan intochtcomités wanneer pieten vrij zijn van alle kenmerken die nog verwijzen naar de zwarte identiteit en etniciteit. KOZP verwijst naar de gemeente Arnhem die volgens de actiegroep goed heeft gehandeld door geen subsidie toe te kennen als het intochtcomité daar vast blijft houden aan de grijze piet.